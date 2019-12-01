Fiscal de Querétaro confirma que la persona asesinada en la colonia Panamericana, realizaba diversas actividades en el estado de Guanajuato 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 14:02:19

Querétaro, Querétaro, a 19 de septiembre de 2025.- El Fiscal del Estado de Querétaro Víctor Antonio de Jesús Hernández, confirmó que la persona que perdió la vida tras una agresión a balazos en la colonia Panamericana, realizaba sus actividades en el estado vecino de Guanajuato.

Señaló que aún continúan las diligencias y las investigaciones, por lo que al momento se desconoce el número de personas implicadas en el asesinato.

Asimismo, indicó que no se puede descartar aún ninguna línea de investigación, por lo que aún continuarán las indagaciones para la carpeta de investigación.