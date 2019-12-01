Fiscal de Querétaro confirma que la persona asesinada en la colonia Panamericana, realizaba diversas actividades en el estado de Guanajuato 

Fiscal de Querétaro confirma que la persona asesinada en la colonia Panamericana, realizaba diversas actividades en el estado de Guanajuato 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 14:02:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 19 de septiembre de 2025.- El Fiscal del Estado de Querétaro Víctor Antonio de Jesús Hernández, confirmó que la persona que perdió la vida tras una agresión a balazos en la colonia Panamericana, realizaba sus actividades en el estado vecino de Guanajuato.

Señaló que aún continúan las diligencias y las investigaciones, por lo que al momento se desconoce el número de personas implicadas en el asesinato.

Asimismo, indicó que no se puede descartar aún ninguna línea de investigación, por lo que aún continuarán las indagaciones para la carpeta de investigación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Víctima de ataque armado en la colonia Panamericana, fue sorprendido cuando se encontraba en la cochera de su domicilio: Juan Luis Ferrusca  
Ingresan sujetos a secundaria de Culiacán, Sinaloa y la vandalizan
Hallan cadáver en Charapan, Michoacán
Comuneros desatan bloqueos y robo de vehículos en Uruapan, Michoacán, por aseguramiento de 14 camionetas con madera de talamontes 
Más información de la categoria
Comuneros desatan bloqueos y robo de vehículos en Uruapan, Michoacán, por aseguramiento de 14 camionetas con madera de talamontes 
EEUU bloqueó peticiones de la DEA de atacar al crimen organizado en México: TWP
De vender químicos al crimen a vigilar a la Marina: Nombran al morenista Carlos Lomelí presidente de Comisión en el Senado
Millones de personas participan en el Segundo Simulacro Nacional 2025 tras activarse Alerta Sísmica
Comentarios