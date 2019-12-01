Firman convenio para erradicar la violencia de género en el estado de Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 6 de octubre de 2025.- Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) , del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) y de la Secretaría de las Mujeres del estado de Querétaro, firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de capacitar a profesionistas para que puedan brindar atención jurídica y psicológica a mujeres que víctimas de violencia, con el diplomado “Juicios orales en materia familiar”, el cual será completamente gratuito.



Por lo que, la rectora de la UAQ, Silvia Lorena Amaya Llano, reconoció que es de vital importancia la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo que se busca generar espacios para profesionalizar y generar especialistas para esta situación.

“Desde la universidad, abonamos a la voluntad que el día de hoy se expresa en la firma de este convenio tripartito, proyectando la posibilidad de fortalecer a diversos grupos de profesionistas que atienden y representan a las mujeres víctimas de violencia de género en el estado; con esta colaboración buscamos realizar en conjunto diversos procesos de actualización y dilución que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, dijo.

Por su parte, presidente del Poder Judicial de estado, Braulio Mario Guerra Urbiola puntualizó que existe voluntad por parte de la UAQ para contribuir y colaborar para implementar e impulsar la justicia con perspectiva de género.

Destacó que Poder Judicial ha emitido cuatro mil 200 sentencias baja este enfoque, y con este diplomado gratuito se podrá contribuir para defender a las mujeres.

“Por ello unificar estudios, y por primera vez, después de muchos años tenemos la iniciativa de nuestras magistradas y juezas para poder aportar en la formación, en la identificación del antes, el presente y el después de la vida y el desarrollo de las mujeres en Querétaro, por eso se contribuir en una suma muy relevante para poder atender este asunto de manera especializada y profesional para darle una jerarquía mayor en el estado”.

Por su parte, la secretaria de la Mujer, Sonia Rocha Acosta explicó que esta colaboración es un ejemplo claro para las mujeres queretanas, con el cual se busca dar acompañamiento profesional a todas las que busquen atención integral y acceso a la justicia.

“Hoy damos un paso firme en dos frentes que para nosotros son fundamentales; primero formar a nuestras profesionales que cada psicóloga, cada abogada, cada juez, cada servidor público sepa escuchar, atender y responder con perspectiva de género con empatía y con eficacia; y el segundo por supuesto es que esto llegue hasta el último rincón del estado, que ninguna mujer se quede sin acceso a la justicia”.