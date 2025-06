Firma de manifiesto por el agua es un acto de congruencia: Fernando Sánchez 

Arroyo seco, Querétaro a 18 de junio de 2025.- El presidente municipal de Arroyo Seco, Fernando Sanchez Gil, firmó el manifiesto “Unidos por el agua”, junto con 12 de sus homólogos en el municipio de Corregidora, afirmó que este acto es congruente a su posicionamiento y acciones en beneficio de los queretanos.

Explicó que el proyecto hídrico “Batán: agua para todos” presentado por el gobernador Mauricio Kuri González, servirá para dotar de agua a los que viven en la zona metropolitana del estado, sin importar su procedencia, lo que dará oportunidad de concretar nuevos proyectos que lleguen a la Sierra Gorda en un futuro.

“No hay tiempo de perder el tiempo cuando de buscar el agua se trata: en política, todos los compañeros presidentes municipales, así como el gobernador, cuando nos levantamos estamos muy preocupados por hacer algo bueno por Querétaro, sobre todo por las y los ciudadanos, el tema del agua es muy sensible, es un tema de carácter mundial y, en Querétaro, tenemos que agradecer que hay una persona visionaria que se ha colocado al frente, que se ha puesto en la línea”, dijo.

Recalcó que todos los proyectos hídricos son importantes, ya que el dotar del vital líquido a los habitantes es una tarea de todos, sin importar colores ni filias partidistas, ya que se debe ver por el bienestar de la población y no por intereses político personales.

“El gobernador, es quien ha decidido tomar la batuta, y eso no es algo fácil, se requiere mucho diálogo; quiero dejar algo muy en claro, no se requiere grilla, se requiere más diálogo, se requiere consenso, para que nuestros hijos, en un futuro, no estén sufriendo de desabasto”.



En ese sentido, Arroyo Seco ha sido ejemplo, pues ha puesto en marcha sistemas de agua que en un principio no se veían viables, pero que han sido de gran impacto para las comunidades, las cuales hoy ya pueden contar con agua en sus hogares.