Firma Ayuntamiento de Quiroga y CBTis 094 de Pátzcuaro convenio para fortalecer la formación profesional de jóvenes estudiantes

Quiroga, Michoacán, a 9 de octubre 2025.– Con el firme compromiso de impulsar la educación y generar oportunidades para las y los jóvenes, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, encabezó la firma de un convenio de colaboración con el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) No. 094 de Pátzcuaro, mediante el cual las y los estudiantes podrán liberar su servicio social dentro del Ayuntamiento de Quiroga.

Al respecto, la alcaldesa destacó que este convenio representa un puente entre la formación académica y la experiencia práctica, permitiendo que los jóvenes apliquen sus conocimientos en proyectos reales que contribuyan al desarrollo del municipio.

“Con esta alianza abrimos las puertas de nuestro gobierno a la juventud, porque creemos en su talento y en su capacidad de transformar positivamente nuestro municipio. La educación es el motor que impulsa el futuro de Quiroga”, señaló.

El convenio contempla la participación de estudiantes en diversas áreas del Ayuntamiento, donde podrán fortalecer sus habilidades técnicas, administrativas y sociales, al tiempo que aportan ideas frescas e innovadoras para mejorar los servicios municipales.

Asimismo, Alma Mireya González Sánchez subrayó que estas acciones forman parte de una política municipal que apuesta por el desarrollo humano y la formación integral de las nuevas generaciones, asegurando que cada joven tenga la oportunidad de crecer profesionalmente sin salir de su municipio.

“Nuestro compromiso es brindar espacios donde las y los jóvenes encuentren oportunidades reales de aprendizaje y participación. Con su energía y conocimiento, construimos un Quiroga más fuerte y con más futuro”. Por lo que, el Gobierno de Quiroga refrendó así su compromiso con la educación, la juventud y el fortalecimiento institucional a través de alianzas que generan beneficios tangibles para el municipio.