Finanzas públicas en Michoacán se manejan sin corrupción, con inteligencia y capacidad: Bedolla 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 16:56:24

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2025.- El manejo de las finanzas públicas en Michoacán se realiza sin corrupción, con inteligencia y capacidad, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tras rendir su cuarto informe de gobierno.

“Michoacán no era pobre, estaba mal administrado. Hoy, con un gobierno honesto, demostramos que lo que sobraba era corrupción”, resaltó el mandatario estatal.

Destacó que la administración responsable de los recursos ha permitido que en los cuatro años del Gobierno estatal, más de 40 mil millones de pesos se hayan invertido en infraestructura, construyéndose obras de gran impacto para mejorar la calidad de vida de las y los michoacanos.

Muestra de ello, es el destino de más de 9 mil millones de pesos para la capital michoacana, siendo el teleférico, los distribuidores viales de salida a Pátzcuaro y el Mercado de Abastos, el paso elevado Catrinas y los segmentos, 1, 4 y 5 del segundo anillo periférico de Morelia, de las acciones de mayor relevancia, expuso el gobernador.

Además, Ramírez Bedolla explicó que en Uruapan también se ejecutan diversas obras por más de 6 mil millones de pesos, donde destacan el teleférico, el paso elevado La Hielera, rehabilitación de calles y carreteras, así como la planta tratadora de aguas residuales de San Antonio.