Festejan adultos mayores segundo aniversario del Centro Regional de PAM en San Juan del Río, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 15:07:24

Querétaro, Querétaro, 7 de octubre del 2025.- La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, acompañada por el alcalde Roberto Cabrera Valencia, festejó junto a las y los abuelitos de San Juan del Río, el segundo aniversario del Centro Regional de Desarrollo Humano para Personas Adultas Mayores “Consuelo Martínez de Gómez” que atiende hasta mil 500 beneficiaros de cinco municipios.

Car Herrera hizo un reconocimiento a la madrina de honor de este lugar, la señora Consuelo Martínez de Gómez, quien se ha destacado por su empatía, solidaridad, cariño por San Juan del Río y ser un ejemplo de mujer productiva a sus casi 100 años de edad, por ello, dijo, su nombre está escrito en este lugar.

“Hoy cumplimos dos años de servicio de este centro que abrió sus puertas para recibirlos y atenderlos con múltiples actividades que los mantienen activos”, enfatizó.

A su vez, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, aseguró que los adultos mayores son una generación muy importante, porque son sembradores de buena semilla que se cosecha con frutos, por tal motivo los felicitó por su entusiasmo y dar muestra del trabajo en equipo y perseverancia.

En este contexto, la procuradora de Atención y Protección de las PAM, Paola Fernández Trejo, informó que en dos años de apertura se ha logrado un acumulado de 200 mil servicios, entre clases, consultas médicas, raciones alimentarias, transporte, fisioterapia y talleres.

Cabe mencionar que, en este centro, las y los usuarios acuden diariamente a talleres de activación física, arte, crecimiento personal, cultura digital además disponen de servicio de comedor y alimentos; se ofrecen consultas médicas y geriátricas, atención dental, psicológica, tanatología, asesoría jurídica, área fisioterapeuta y de trabajo social.

El evento de aniversario estuvo amenizado por bailes, tablas rítmicas, ejercicios de Tai Chi y melodías que interpretaron los beneficiarios de este lugar, así como una convivencia donde estuvieron el director general del SEDIF, Óscar Gómez Niembro; la directora del Sistema Municipal DIF de San Juan del Río, María Patricia Mendoza Mejía; la coordinadora del Centro Regional, Claudia Sandoval Sánchez, así como los maestros y voluntarios.