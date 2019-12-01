Feria ganadera de Querétaro deja fuera a los agremiados de la Cámara de Comercio 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 19:28:56

Querétaro, Querétaro, a 5 de octubre de 2026.- La Cámara de Comercio de Querétaro (Canaco) quedó fuera de la organización de los espacios comerciales para la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026. A pesar de haber gestionado desde enero la instalación de un "Pabellón Queretano", afirmó René Loya Poletti, presidente de ese organismo empresarial.

“Nosotros desde enero buscamos a la gente de la Unión Regional Ganadera, sin embargo, los trámites administrativos y la estructura de negociación del comité organizador impidieron concretar el proyecto.

El dirigente empresarial explicó que, tras buscar durante meses un esquema de colaboración con la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ) para priorizar a los negocios locales sobre expositores foráneos, las complejidades burocráticas entre los sectores público y privado del comité frenaron cualquier acuerdo a través del gremio.

"Anduve tras el proyecto desde principios de año. Tengo muy buena relación con el presidente, con Romualdo Moreno, pero la realidad es que no entiendo bien cómo está ese comité, entre gente de gobierno y privados, y no se pudo llegar a ningún tipo de negociación. Fue un tema administrativo de ellos que complicó hacer algo estructurado".

Ante la falta de un convenio formal entre la Canaco y el patronato de la feria, la cámara canalizó de manera directa a los comerciantes locales con la organización para que intentaran gestionar sus stands de forma individual.

Aunque se desconoce el número exacto de socios que lograron instalarse, el sector empresarial reiteró la importancia de fortalecer la campaña "Querétaro compra en Querétaro".

Históricamente, dijo, la nave comercial de la Feria Ganadera ha registrado una alta presencia de comerciantes procedentes de otros estados, comercializando giros como calzado, textiles y artesanías, lo que ha impulsado el reclamo constante del comercio formal queretano por contar con espacios prioritarios y accesibles.

Con miras a la edición 2027, el presidente de la Canaco hizo un llamado directo a los organizadores para retomar el diálogo con tiempo y estructurar un pabellón exclusivo para micro, pequeñas y medianas empresas queretanas, asegurando que la derrama económica que genera el evento permanezca en la entidad.