Felifer Macías Olvera, asistió a la exhibición de las diferentes Academias Municipales Gratuitas presentadas en la Unidad Deportiva Reforma-Lomas en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 27 de septiembre de 2025.- Como parte de las estrategias del Plan Orden, para el fortalecimiento y la sana recreación de las familias así como la recuperación del tejido social, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, asistió a la exhibición de las diferentes Academias Municipales Gratuitas presentadas en la Unidad Deportiva Reforma-Lomas, las cuales se imparten en las siete delegaciones y reúnen a más de 700 alumnos.

En compañía del secretario del Deporte, Juan Báez, Felifer Macías reconoció la labor de las y los profesores, el esfuerzo diario de las y los alumnos y el respaldo de las madres y padres de familia que acompañan y apoyan el desarrollo de sus hijas e hijos.

“Me da muchísimo gusto que hoy, gracias a lo que estamos haciendo en el municipio de Querétaro, casi 700 personas de nuestra ciudad van a nuestras academias gratuitas en las siete delegaciones. Y nada más vamos arrancando. Este es el inicio de muchas cosas más. Pero yo quiero que hagamos de la ciudad de Querétaro el municipio más deportista que puede haber”.

Durante el recorrido, el alcalde participó en diversas actividades deportivas y destacó el respaldo que su administración brinda a quienes desean practicar algún deporte, lo que ha permitido la creación de estas Academias.

Detalló que se contemplaron 10 disciplinas que se practican dentro de las 39 Academias Municipales, como son: voleibol, básquetbol, box, tenis, baile fitness, acondicionamiento físico para mujeres, jóvenes y adultos, running y fútbol.

“Este tipo de acciones buscan promover el desarrollo integral, la convivencia y el sentido de comunidad entre las y los alumnos de las distintas Academias Municipales, a las que pueden acceder sin ningún costo en los espacios que ofrece el municipio”.

Invitó a que las y los alumnos extiendan la invitación a más personas para que se sumen a este programa, con el fin de fomentar el ejercicio y con ello puedan activarse, divertirse y mejorar su salud en la disciplina que prefieran.