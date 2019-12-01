Felifer Macías entrega tarjetas del programa “El Extra” en Epigmenio González

Querétaro, a 28 de septiembre del 2025. - El programa de apoyo social “El Extra” contribuye de manera directa a aliviar gastos cotidianos y mejorar la calidad de vida de las familias, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, quien entregó estas tarjetas a los vecinos de la delegación Epigmenio González.

“Gracias a lo que estamos haciendo en equipo con el Gobernador, con el Fiscal General, con Ejército Mexicano, con Guardia Nacional, hoy preservamos a una ciudad mucho más segura que el resto del país. Por eso, no hay nada más importante para mí todos los días que trabajar para preservar nuestra calidad de vida de las y los queretanos. Y para muestra, es que todos los días llega a vivir gente a Querétaro, por todos los indicadores que tenemos aquí. Pero yo no puedo estar satisfecho con un Querétaro de progreso, de futuro en muchas partes, si no somos capaces de emparejar la cancha, y que ese Querétaro de progreso y líder, pues, cubra a todos parejos por igual”.

Subrayó que esta entrega fortalece la economía familiar y permite que más personas salgan adelante, como parte de los programas sociales del Municipio de Querétaro, entre ellos el sistema de Transporte Comunitario Gratuito, Tu Vivienda en Acción, entre otros.

Destacó que en este primer año de administración, mediante la puesta en marcha de los programas sociales, se ha beneficiado como nunca a la población, y que la prioridad será impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias queretanas.

Explicó que la tarjeta El Extra brinda apoyo directo para cubrir gastos cotidianos, como transporte, medicinas, emergencias y útiles escolares, lo que representa un alivio tangible para la economía familiar.

Resaltó que gracias al trabajo conjunto con el gobierno estatal, la Fiscalía General, el Ejército y la Guardia Nacional, Querétaro se mantiene como una ciudad más segura que muchas otras del país, lo que permite preservar la calidad de vida de las familias y busca que todas las familias tengan acceso equitativo a las oportunidades y beneficios del crecimiento de la ciudad.

José Ojeda Dorantes, secretario de Desarrollo Social, informó que en esta entrega de tarjetas El Extra se otorgó apoyo a 640 personas, entre ellas quienes participan en el subprograma de actividad económica social, cuidadoras y cuidadores de personas, estudiantes universitarios de instituciones públicas y privadas, trabajadores con ingresos menores a 12 mil pesos y personas con discapacidad.