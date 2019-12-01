Felifer Macías asistió a la entrega de apoyos del Programa de Desarrollo Social para el Fortalecimiento de la Participación Social Organizada en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 14 de agosto de 2025.- Para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, asistió a la entrega de apoyos del Programa de Desarrollo Social para el Fortalecimiento de la Participación Social Organizada, que realiza la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, con el propósito de reconocer y respaldar la labor de las organizaciones de la sociedad civil en la promoción del desarrollo comunitario.

“Si no fuera por ustedes, muchísimas familias, muchísimas personas, no podrían alcanzar sus sueños, no podrían incluso cubrir sus primeras necesidades de vida. Y lo más importante y loable es que ustedes lo hacen literalmente por amor a sus causas.

En compañía de la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera Medina, el alcalde capitalino señaló que los apoyos entregados representan una herramienta clave para que las asociaciones y organizaciones desarrollen iniciativas que generen un impacto positivo en la comunidad, fortalecen su capacidad para operar, amplían su alcance y realizan proyectos que atienden de manera más efectiva las necesidades de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y contribuyen a construir una sociedad más solidaria y con mejores oportunidades para todos.

“Ustedes lo hacen por amor a las personas a las cuales ustedes les ayudan. Ustedes son líderes, son personas que ya se les metió esa hormiguita, ese chip de que les llena, les hace completos, les hace plenos ayudar a alguien más. Cuántas veces ustedes, si no es que prácticamente siempre, incluso acaban poniendo de sus propios recursos, de sus propios insumos para sacar adelante sus asociaciones, sus fundaciones, con tal de no dejar a nadie desprotegido. Entonces, antes que otra cosa, nuestro reconocimiento, nuestra admiración, y decirles que con mucha humildad les entregamos este granito de arena, este granito de apoyo que les sirva, que les sume para poder ayudar a sus grandes causas”

Reafirmó el compromiso de trabajar de la mano con las asociaciones y organizaciones para apoyar a quienes más lo necesitan, y así procurar que nadie se quede atrás y construir un Querétaro más próspero y con oportunidades para todas las familias queretanas.

Luis Nava Guerrero, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, refrendó el compromiso del gobernador del estado, Mauricio Kuri González, de mantener el apoyo a las asociaciones y trabajar en equipo para atender todas las causas, y destacó que la colaboración entre el gobierno y las diversas organizaciones civiles ha permitido reducir los casos de pobreza extrema en Querétaro, mejorar la calidad de vida de las personas y consolidar los esfuerzos para construir un estado donde se viva mejor.