Felicita Bedolla a la Fiscalía por detención de presuntos homicidas de policía de Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 08:50:11

Uruapan, Michoacán, a 20 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, felicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la detención de tres presuntos responsables del homicidio de un agente de la policía municipal en Uruapan y de su posible participación en otros hechos constitutivos de delito.

Destacó que esto refleja la coordinación entre las fuerzas de seguridad estatales y federales, por lo que se seguirá trabajando de forma conjunta a través de los operativos de seguridad que se implementan en diferentes zonas del estado.

“Esta detención envía un mensaje claro a la delincuencia: en Michoacán, los crímenes contra quienes protegen a la ciudadanía no quedarán impunes”, indicó Ramírez Bedolla.

El gobernador reconoció la labor y el valor del oficial caído en el cumplimiento de su deber, así como la de todos los elementos que arriesgan su vida diariamente.

Manifestó que se brindará todo el apoyo necesario a la familia del agente para honrar su memoria y sacrificio, ya que la rápida respuesta de las autoridades demuestra la prioridad que tiene la seguridad de los cuerpos policiales en la agenda del estado.