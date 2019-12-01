Felicita Alejandro Moreno a María Corina Machado por Premio Nobel de la Paz

Ciudad de México, 10 de octubre de 2025.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, expresó su reconocimiento y felicitación a María Corina Machado por recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.

El senador y dirigente nacional del tricolor expuso que ese premio no solo honra su valentía y liderazgo, sino que representa el reconocimiento a todo un movimiento que lucha sin descanso por liberar a Venezuela de la narcodictadura terrorista y comunista que encabeza Nicolás Maduro.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el Presidente Alejandro Moreno calificó el Premio Nobel de la Paz como un tributo a la resistencia del pueblo venezolano, a su dignidad y a su firme defensa de la democracia.

“Su lucha nos inspira y fortalece, con determinación y carácter, para luchar por la defensa de la democracia en México, y no permitir que pase en nuestro país lo que sucede en Venezuela”, aseguró el también Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL).

El dirigente nacional del tricolor advirtió que “los derechos y la libertad no se imploran, se conquistan”. En ese sentido, sostuvo que “así como Venezuela resiste, México también sabrá defender su democracia con firmeza, con valor y con la fuerza del pueblo”.