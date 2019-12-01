Familias que hace 3 meses salieron huyendo de Tuzantla por inseguridad, ya retornaron: edil 

Morelia, Michoacán, 20 de septiembre de 2025.- El 98 por ciento de las familias de comunidades de Tuzantla que se vieron obligadas a desplazarse por temas de inseguridad ya han retornado a sus lugares de origen, según informó el edil de dicha demarcación, Fernando Ocampo Mercado.

El alcalde indicó que es mínimo el número de ciudadanos que determinaron no regresar, luego de que el pasado mes de mayo se registraran enfrentamientos armados en localidades como Francisco Villa.

"Sí, es cierto que vivimos momentos tensos, pero gracias a Dios ya está todo tranquilo. Agradecemos también el respaldo del gobierno federal, del gobierno del estado, ellos se hicieron cargo de la seguridad y están muy al pendiente de las cosas que prevalecen, lo que pasa en el municipio... decirte que yo creo que el 95, 98% de la población que en ese momento se desplazó ya regresó a sus comunidades, ya regresó a hacer sus actividades normalmente", señaló Ocampo Mercado.

El presidente municipal apuntó que, de 5 años a la fecha, estiman que 5 mil habitantes han salido de Tuzantla, e indicó que los factores son diversos, entre ellos, que buscan mejores alternativas de trabajo.

"Algunos han aprovechado, se han ido al extranjero, se han ido a otros lugares del país, a otros estados, donde han encontrado tal vez mejores condiciones económicas", comentó el funcionario estatal.