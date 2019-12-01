Fabiola Alanís: segundo año legislativo será para construir la paz con justicia social

Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025.– Al iniciar el segundo año de labores en el Congreso del Estado, la diputada Fabiola Alanís afirmó que su compromiso central será legislar para la construcción de la paz en Michoacán, entendida no solo como ausencia de violencia, sino como un proceso integral de justicia social, oportunidades y cohesión comunitaria.

“La paz no se decreta, se construye todos los días atendiendo las causas profundas que generan la violencia: desigualdad, exclusión, falta de oportunidades para los jóvenes y la desprotección que han vivido miles de mujeres. Ese es el enfoque que queremos imprimir al trabajo legislativo de este segundo año”, subrayó Fabiola Alanís.

La legisladora explicó que este esfuerzo irá de la mano con las políticas federales que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha colocado en el centro de la estrategia nacional la atención a las causas y el fortalecimiento del tejido social.

Entre las prioridades que buscará consolidar desde el Congreso, Alanís enlistó: Leyes que refuercen la prevención de la violencia en jóvenes, mediante programas educativos, culturales y de empleo; reformas para garantizar protección integral a mujeres y niñas, ampliando recursos y endureciendo sanciones contra la violencia de género; fortalecimiento del marco jurídico en seguridad pública, con perspectiva de derechos humanos y cercanía comunitaria; así como el impulso a políticas de bienestar, para que la paz se sostenga en condiciones de justicia social y desarrollo económico.

“Queremos un Michoacán donde las familias vivan tranquilas, donde los jóvenes tengan futuro, donde las mujeres vivan libres de violencia y donde el desarrollo llegue a cada comunidad. Ese es el sentido de la paz con justicia social”, afirmó.

Finalmente, Fabiola Alanís sostuvo que el Congreso tiene la responsabilidad de acompañar desde lo local el proyecto de transformación nacional: “Así como el gobierno federal avanza en la construcción de un México más seguro, más justo y más igualitario, desde Michoacán refrendamos nuestro compromiso de legislar para consolidar ese mismo camino”.