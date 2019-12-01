Fabiola Alanís reconoce el ejemplo de rendición de cuentas y buen gobierno del Huandacareo con Alexis Velázquez

Morelia, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- La diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, destacó la importancia de la rendición de cuentas que realizan los gobiernos municipales, al subrayar el caso de Huandacareo como un ejemplo de buen gobierno, honestidad y transparencia en el uso de los recursos públicos.

Alanís Sámano acompañó al alcalde Alexis Velázquez Guzmán durante su primer informe ante el pueblo de Huandacareo, donde reconoció que, en su primer año de gestión, el gobierno municipal encabezado por el también coordinador de los alcaldes de Morena en Michoacán, ha logrado una inversión pública histórica que ha transformado la infraestructura, mejorado los servicios y fortalecido el bienestar de la población.

“Huandacareo demuestra que cuando se gobierna con honestidad, visión y apego a los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, los resultados son palpables. La rendición de cuentas es una obligación constitucional, pero también una muestra de respeto hacia la ciudadanía”, afirmó la legisladora.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena resaltó que la transparencia y la eficacia en el uso de los recursos no sólo fortalecen la confianza ciudadana, sino que se convierten en un motor para que la transformación llegue a cada rincón de Michoacán.

“Desde el Congreso, seguiremos respaldando a los gobiernos municipales que cumplen con su palabra, que invierten donde más se necesita y que rinden cuentas con claridad y orgullo. El ejemplo de Huandacareo es una guía para todo el estado”, concluyó.