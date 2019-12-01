Fabiola Alanís: Michoacán legislará en favor de las y los migrantes y sus familias

Morelia, Michoacán, a 16 de septiembre de 2025.– En el marco de las celebraciones por la Independencia de México, la diputada Fabiola Alanís refrendó su compromiso de impulsar una agenda legislativa en defensa de las y los migrantes michoacanos, que proteja tanto a quienes residen en Estados Unidos como a las familias que permanecen en nuestro estado.

“En estas fechas en que celebramos nuestra independencia, es fundamental reconocer que la fuerza de Michoacán no solo está en nuestro territorio, sino también en cada mujer y hombre que ha cruzado la frontera en la búsqueda de mejores oportunidades. Ellos son parte viva de nuestra identidad nacional y binacional”, afirmó.

Fabiola Alanís destacó que en el Congreso del Estado se trabaja en iniciativas que reconozcan y garanticen los derechos de las familias migrantes, como son la protección integral de los derechos humanos de las y los migrantes; el fortalecimiento de programas de apoyo a sus familias en Michoacán; el impulso a mecanismos de vinculación binacional, para mantener vivos los lazos de identidad y orgullo patrio; y, la gestión de oportunidades de inversión productiva con recursos de remesas que detonen desarrollo local.

“Las y los migrantes son héroes contemporáneos, sostienen la economía con sus remesas, pero también a sus familias con gran esfuerzo y sacrificio. Por eso, desde Michoacán vamos a legislar para que tengan más respaldo, más derechos y más oportunidades”, subrayó.

Finalmente, Fabiola Alanís afirmó que las fiestas patrias son un recordatorio de unidad e identidad: “Así como nuestros héroes lucharon por la Independencia, hoy nos toca a nosotras y nosotros defender la dignidad de nuestra gente en ambos lados de la frontera. Con orgullo patrio y con visión binacional, vamos a honrar su aporte y proteger a sus familias”, concluyó.