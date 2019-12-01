Fabiola Alanís: Las mujeres purépechas son símbolo de resistencia, arte e identidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 10:22:27

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís se reunió con mujeres artesanas de la comunidad purépecha de San Jerónimo Purenchécuaro, reconocidas por la belleza y el simbolismo de sus textiles tradicionales.

“En cada hilo, en cada bordado, las mujeres purépecha tejen historia, identidad y dignidad. Su arte es un lenguaje que habla de resistencia, comunidad y orgullo michoacano”, expresó.

La legisladora recordó que desde el Congreso del Estado se han respaldado iniciativas para promover el comercio justo y la protección de la propiedad cultural de las artesanas indígenas, evitando el plagio y la apropiación indebida de sus diseños.

Asimismo, resaltó que el Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha incluye un componente específico para el fortalecimiento económico de las mujeres indígenas, mediante proyectos productivos, capacitación y acceso a microcréditos.

En este contexto, Fabiola Alanís destacó la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha situado a las mujeres indígenas en la justa dimensión histórica que les corresponde, reconociendo su papel en la defensa de la tierra, la cultura y la comunidad. Por ello —subrayó—, la Presidenta determinó que 2025 sea el Año de la Mujer Indígena para el Gobierno de México, un reconocimiento simbólico y político a su legado y a su contribución a la transformación del país.

“El rostro femenino de los pueblos originarios es el que hoy guía la transformación: mujeres que crean, lideran y preservan lo que somos”, concluyó.

La diputada reconoció el talento y la fuerza de las mujeres tejedoras de San Jerónimo Purenchécuaro, guardianas de una tradición ancestral_

