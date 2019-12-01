Fabiola Alanís: La cultura y el arte de los pueblos originarios son patrimonio vivo de Michoacán

Fabiola Alanís: La cultura y el arte de los pueblos originarios son patrimonio vivo de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 11:50:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís destacó que las manifestaciones culturales, artísticas y lingüísticas de los pueblos originarios son una de las mayores riquezas del estado, y reafirmó su compromiso de impulsar políticas públicas que garanticen su preservación y transmisión a las nuevas generaciones.

“La cultura de los pueblos originarios no pertenece al pasado; está viva, se reinventa y nos enseña a mirar el mundo desde el respeto y la comunidad”, afirmó.

La legisladora recordó que desde el Congreso se han impulsado presupuestos y respaldado a los programas de apoyo para las y los artesanos, las y los músicos, danzantes y promotores y promotores culturales de comunidades indígenas, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Cultura federal.

Fabiola Alanís subrayó que en Michoacán se está fortaleciendo la ruta del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, que contempla la protección del patrimonio cultural y el impulso de proyectos productivos con enfoque comunitario.

En este sentido, Fabiola Alanís evocó las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha compartido que su experiencia de vida y trabajo en Cherán, durante sus años como investigadora y colaboradora con la comunidad, le cambió profundamente la forma de entender México y la hizo la persona que hoy es. 

“De Cherán aprendí que la organización comunitaria y el respeto por la tierra son una lección de dignidad y esperanza”, ha expresado la Presidenta, recordando que en esos años conoció de primera mano la fuerza cultural, ambiental y social del pueblo purépecha.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registra incendio en planta de Kimberly Clark de Morelia, Michoacán
Al menos 2 heridos en accidente vial en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Vuelca remolque en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo
Aparatoso choque contra objeto fijo en avenida Candiles , en Corregidora, Querétaro
Más información de la categoria
Pipa de Pemex pierde el control y se estrella contra muro de contención en la CDMX; derramó combustible
Aparecen cartulinas acusando colusión entre criminales y autoridades en Ario, Michoacán
Claudia Sheinbaum prevé recaudación histórica de impuestos al cierre del 2025
Es colombiano el presunto extorsionador de limoneros que además reclutaba y entrenaba en manejo de explosivos en Michoacán: Van más de 60 extranjeros detenidos en 2025
Comentarios