Fabiola Alanís: informes de diputadas y diputados de Morena en Michoacán, fortalece la cercanía con el pueblo

Morelia, Michoacán, 21 de septiembre de 2025.– La diputada Fabiola Alanís afirmó que las y los diputados de Morena en Michoacán realizan la presentación de sus informes de actividades legislativas, como muestra del compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la cercanía con el pueblo, que es la base de la Cuarta Transformación.

Al respecto, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Fabiola Alanís, destacó que la responsabilidad de las y los legisladores de la 4T no se limita a ocupar un espacio en el Congreso, sino a producir, legislar y transformar la vida pública desde una visión progresista y humanista.

“Desde el Congreso de Michoacán hemos demostrado que Morena es un movimiento que cumple y que responde con hechos. Legislamos con compromiso social, con responsabilidad y con la certeza de que nuestro trabajo debe servir siempre al pueblo”, subrayó Alanís.

La legisladora apuntó que los informes de las y los diputados representan una oportunidad para rendir cuentas y al mismo tiempo refrendar la responsabilidad histórica de consolidar el proyecto que hoy encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció como una mujer de Estado que impulsa un gobierno de resultados, cercano y transformador.

“Legislar con responsabilidad es también acompañar la visión de la presidenta de la República, garantizar que desde lo local aportemos a la construcción de un país más justo, más equitativo y más pacífico. Nuestro compromiso es con México, con Michoacán y con la Cuarta Transformación”, afirmó.

Finalmente, Alanís señaló que Morena seguirá actuando con unidad y convicción, fortaleciendo la agenda legislativa en favor de los derechos de las mujeres, de los pueblos originarios, de las juventudes, de la seguridad con justicia y de la construcción de la paz.