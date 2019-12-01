Fabiola Alanís exige justicia por muerte de migrante michoacano y refrenda su compromiso con la comunidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 12:57:44
Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2025.– La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Fabiola Alanís, expresó su enérgico repudio por la muerte de un michoacano ocurrida durante una redada del ICE en Estados Unidos, y se solidarizó con la familia de la víctima y con toda la comunidad migrante michoacana.

Fabiola Alanís adelantó que desde el Congreso del Estado impulsará la creación y fortalecimiento de mecanismos de apoyo directo a las familias de migrantes que enfrentan situaciones de violencia, persecución o violaciones a sus derechos humanos en el extranjero.

“No podemos permitir que nuestras hermanas y hermanos migrantes sean criminalizados ni que se repitan estas tragedias. Su aportación a Michoacán y a México es invaluable, y como Estado debemos protegerlos y respaldar a sus familias”, afirmó la legisladora.

La diputada señaló que trabajará en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la red consular de México en Estados Unidos, para garantizar que haya justicia en el caso del migrante asesinado y que se implementen medidas institucionales que prevengan abusos y violaciones de derechos humanos en el futuro.

“Vamos a exigir justicia y a consolidar una red institucional de apoyo a nuestros migrantes. La defensa de su vida y de sus derechos no admite titubeos; es una prioridad para la Cuarta Transformación en Michoacán”, subrayó.

Finalmente, Alanís refrendó su compromiso con las y los migrantes michoacanos, quienes constituyen un pilar fundamental para la economía y el desarrollo social de la entidad, y anunció que trabajará en una agenda legislativa que garantice mayor integración, protección y respaldo a esta comunidad.

