Fabiola Alanís: El Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha es un acto de reparación histórica

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís Sámano celebró los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, impulsado por el Gobierno de México y acompañado desde el Congreso de Michoacán, como un proyecto de transformación profunda y de reconocimiento histórico.

“Por décadas, los pueblos purépechas fueron invisibilizados. Hoy, el Estado mexicano les devuelve la voz y los coloca en el centro de la transformación”, expresó.



Fabiola Alanís destacó que el Plan contempla inversiones en infraestructura social, educación, salud, agua potable, caminos y fortalecimiento de la producción artesanal y agrícola, con participación directa de las comunidades en la toma de decisiones.

Subrayó que su bancada ha respaldado las reformas necesarias para garantizar la participación comunitaria y que el presupuesto llegue sin intermediarios, como parte de la nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios.