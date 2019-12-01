Fabiola Alanís a fundadores de MORENA: con ustedes hablamos el mismo lenguaje, el de honestidad y el de justicia social

Fabiola Alanís a fundadores de MORENA: con ustedes hablamos el mismo lenguaje, el de honestidad y el de justicia social
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 09:49:12
Morelia, Michoacán, 23 de septiembre de 2025.– En un encuentro con las y los fundadores de Morena en Michoacán, la diputada local Fabiola Alanís hizo un llamado a refrendar los principios que dieron vida a la Cuarta Transformación y a fortalecer la unidad como condición indispensable para consolidar los cambios que vive el país.

“Con ustedes hablamos el mismo lenguaje: el de la honestidad, el de la justicia social, el de la lucha por un México más digno y más igualitario. Es momento de reivindicar esos principios que nos dieron origen y evitar que se banalice lo que representan, porque ahí está la fuerza de nuestro movimiento”, expresó Alanís.

La legisladora subrayó que Morena es un partido diferente porque nació de la voluntad ciudadana de transformar al país, y que no puede permitirse reducir a simples frases o consignas vacías los ideales que han guiado este proceso histórico.

“Los principios no se desgastan ni se trivializan: se honran con acciones, con congruencia y con resultados. Esa es la responsabilidad que tenemos frente a millones de mexicanas y mexicanos que depositaron su confianza en la Cuarta Transformación”, añadió.

Fabiola Alanís destacó además el orgullo de que México tenga por primera vez en su historia a una presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien representa la continuidad y la profundización del proyecto de transformación iniciado por Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy tenemos una presidenta que es símbolo de lucha, de coherencia y de futuro. Y desde Michoacán nos corresponde respaldar con unidad, organización y convicción este momento histórico”, afirmó.

Finalmente, la legisladora reiteró que la unidad interna debe prevalecer siempre sobre las diferencias:

“En Morena no sobra nadie. Lo que sobra es compromiso para seguir caminando juntos en esta ruta. Si permanecemos unidos, con lealtad a nuestros principios y a la gente, no habrá reto que Michoacán y México no puedan superar”.

