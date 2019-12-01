Exitosa, gestión para ampliar infraestructura hidráulica en Pátzcuaro: Bedolla

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2025.- Tras gestiones realizadas por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) autorizó una inversión de 146.8 millones de pesos para ampliar y rehabilitar tres plantas tratadoras de aguas residuales en el municipio de Pátzcuaro, como parte de las acciones de coordinación para el rescate y conservación del lago.

En reunión encabezada por el mandatario estatal, el delegado de Conagua en Michoacán, Roberto Arias Reyes, informó que los recursos se ejecutarán en los meses que restan del 2025 y durante 2026 para las obras de infraestructura hidráulica en Janitzio, Las Garzas y San Pedrito.

Se detalló que la rehabilitación y ampliación de la planta tratadora de aguas residuales de San Pedrito representará una inversión de 99.8 millones de pesos; la de Las Garzas, 27 millones y la de Janitzio, 19.9 millones de pesos.

Con estas obras se incrementará la capacidad de saneamiento de aguas para uso agrícola y se eficientará el uso de agua para consumo humano, siendo una prioridad para el gobernador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, garantizar el derecho al agua y cuidar los recursos naturales.

El gobernador destacó que con estas acciones se avanza en la recuperación de la cuenca del lago de Pátzcuaro al sumarse infraestructura a los trabajos de restauración forestal, limpieza del lago, rescate de manantiales, entre otros.