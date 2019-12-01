Exigencia de justicia no debe vulnerar derechos de ciudadanía: CEEAV

Exigencia de justicia no debe vulnerar derechos de ciudadanía: CEEAV
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 14:17:20
Morelia, Michoacán; 18 de septiembre de 2025.- La seguridad pública es un derecho de mayor exigencia ciudadana, y requiere del fortalecimiento de los cuerpos policiales para cumplir esta alta encomienda, indicó el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Víctor Manuel Serrato Lozano.

El Comisionado estatal señaló que ese robustecimiento de los cuerpos de seguridad implica un cambio estructural no solo en la asignación de salarios dignos, prestaciones, de seguridad social; sino también de profesionalización y capacitación.

Lo anterior al referirse a los recientes hechos de violencia en Uruapan, en los que lamentablemente perdiera la vida un elemento de la Policía Municipal; acontecimiento que coincidió no debe quedar impune, sin embargo, consideró que la exigencia de justicia no debe estar basada en la vulneración de otros derechos ciudadanos.

En ese sentido, dijo, que tampoco debe usarse como base para cometer actos de abusos de autoridad como lo es suspender una obra estatal de beneficio colectivo y entorpecer, de manera injustificada e ilegal, la construcción del teleférico en Uruapan; ya que las obras de impacto social son parte del Plan Estatal de Desarrollo y todos los servidores públicos tienen el deber de contribuir a su buen cumplimiento.

El titular de la CEEAV Michoacán, externó su preocupación y reprobó que el deceso del elemento de la policía estatal sea utilizado como un tema político, pues se vulnera la dignidad del ser, de las víctimas y el Estado de Derecho.

Serrato Lozano, sostuvo que en la exigencia de justicia debe prevalecer la cordura y el diálogo, siempre bajo el respeto a los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos.

