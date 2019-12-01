Exalcaldesa Sandra Cuevas acepta relación “efímera” con líder criminal, pero rechaza vínculos con su organización

Ciudad de México, a 18 de septiembre del 2025. - La exalcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, negó tener algún vínculo con la delincuencia organizada debido a los múltiples señalamientos a su relación sentimental con Alejandro Gilmare Mendoza, “El Choko”, quien fue vinculado a proceso por ese delito.

Las declaraciones se dieron luego de que circularan fotografías y videos en los que Cuevas aparece junto al presunto líder de “La Chokiza”, grupo delictivo dedicado a la extorsión y el cobro de piso en la Ciudad de México y el Estado de México. La polémica subió de tono tras la detención de "El Choko" el pasado 10 de septiembre en Plaza Las Américas, en Ecatepec, y su posterior traslado al penal de Máxima Seguridad de El Altiplano.

“Mi relación con él (El Choko) fue efímera, para mí fue algo efímero, fue una relación más, no fue nada importante. “Él buscaba ser mediático, él buscaba estar cerca de Sandra Cuevas”, aseguró en una rueda de prensa desde su galería de arte en la colonia Anzures.

A pesar de que la defensa de "El Choko" intentó solicitar la no vinculación a proceso, el juez ordenó la prisión preventiva, la cual deberá cumplir en el penal del Altiplano, y dio cinco meses de plazo para la investigación complementaria.