Exalcaldes de la región purépecha cierran filas con Carlos Torres Piña

Exalcaldes de la región purépecha cierran filas con Carlos Torres Piña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 17:09:02
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Morelia, Michoacán, a 11 de octubre de 2026.— Expresidentes municipales de Tingambato, Nahuatzen, Charapan, Paracho y Chilchota sostuvieron un encuentro para analizar el momento político que atraviesa Michoacán, reunión en la que coincidieron en la necesidad de tomar decisiones rumbo al futuro político de la entidad.

En el encuentro participaron Marisol Flores, exalcaldesa de Tingambato, y Juan Carlos Onchi, exedil de Nahuatzen, ambos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como Carlos Morales, exalcalde de Charapan; Erick René Padilla, de Paracho, y Miguel Ramos, de Chilchota.

Durante la reunión, los exfuncionarios municipales intercambiaron puntos de vista sobre el escenario político estatal y coincidieron en que es momento de definir posturas y sumar esfuerzos en torno a un proyecto común.

Como resultado del encuentro, expresaron su respaldo al proyecto político de Carlos Torres Piña, en una muestra de coincidencia entre perfiles con distintos orígenes partidistas.

Los exalcaldes destacaron la importancia de construir acuerdos y mantener la unidad frente a los retos políticos de Michoacán, en un contexto en el que las definiciones y los respaldos comienzan a tomar relevancia en el escenario estatal.

La reunión refleja la convergencia de actores políticos de distintos municipios y trayectorias partidistas en torno al proyecto de Torres Piña.

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