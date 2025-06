Eventuales del sector educativo en Michoacán tienen 5 años sin cobrar

Morelia, Michoacán, a 5 de junio del 2025.- Entre los principales pendientes que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección XVIII, demanda, es el pago de 800 trabajadores eventuales del sector educativo, 40 por ciento de ellos docentes, empleados que señalan no cobran salarios desde hace 5 años, pero siguen laborando.

Al respecto, Jairo Mandujano Ortega, líder de una de las fracciones magisteriales indicó, que existe incongruencia en las autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado, debido a que no reconoce a los eventuales, pero sí acepta los reportes de calificaciones brindados por 320 maestros.

“Pues es un tema que ellos no han querido reconocer, pero finalmente ahí están validando las evaluaciones de las alumnas y los alumnos, ¿siguen firmando estos profesores las evaluaciones? sí, sí, siguen evaluando, siguen firmando las boletas ¿y la Secretaría de Educación las valida? sí, todo se sigue validando no hay ningún alumno que haya sido rechazado por la firma de algún documento”, comentó en entrevista el representante sindical quien detalló es un salario base de 5 mil pesos lo que les corresponde a los eventuales.

Por otra parte, Jairo Mandujano indicó que continuarán con sus acciones de protesta hasta que se cumplan sus demandas, reconoció que existen avances, pero son los menores como garantizar calzado al alumnado para el próximo ciclo escolar, y continúa sobre la mesa de diálogo recategorizaciones, jubilaciones, entre otros temas administrativos.

El líder de una de las fracciones de la CNTE sección XVIII, recordó que concluirán esta semana con la liberación de casetas de peaje de diversos puntos carreteros, acción planeada para mañana viernes, mientras este jueves se mantuvieron en plantones afuera de presidencias municipales.

Mandujano Ortega no descartó radicalizar actividades de protesta en caso de no lograr sus demandas, “nosotros confiamos en que se pueda resolver, pero de no resolverse, pues yo creo que estaríamos pensando en hacer otro tipo de actividades, aunque sean vacaciones, no es impedimento para nosotros.