Evacuan a 23 familias por lluvias en la Sierra Gorda de Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 15:32:48

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 9 de octubre de 2025.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que evacuaron a 23 familias de Jalpan de Serra y Pinal de Amoles debido a las fuertes lluvias que se presentaron durante la madrugada de este jueves en la Sierra Gorda.

Puntualizó que se trabajó de forma conjunta con los gobiernos municipales, por lo que logró actuar oportunamente para evitar alguna situación que pusiera en riesgo la población de la zona serrana.

“Fueron evacuadas en Jalpan 20 familias ya están en albergue; y en Pinal de Amoles fueron evacuadas 10 personas, que son 3 familias también, que fueron evacuadas desde ayer en la noche”, dijo.

Explicó que desde la noche del miércoles y hasta la tarde de este jueves, la lluvia no ha cesado, por lo que se mantienen monitoreos permanentes y todos los cuerpos de seguridad y emergencias están alertas.

Por su parte el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, Javier Amaya Torres afirmó que los recorridos de supervisión, evaluación y seguridad continuarán en la región, con la finalidad de mantener a salvo a las familias queretanas.

De igual manera, detalló que Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), continuará con los trabajos de limpieza y liberación de caminos que han sido afectados por los derrumbes.