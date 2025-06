Este jueves y viernes el IEM entrega  constancias de mayoría a juzgadores electos. 

Morelia, Michoacán, a 19 de junio 2025.- "Será una respuesta institucional, no en medios de comunicación", respondió el presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, respecto a la inconformidad de Jesús Sierra, ex candidato a Magistrado Civil, quien aseguró que la respuesta del órgano electoral fue 'tibia y falaz' por no aceptar el recuento de votos distrital.

El consejero presidente recalcó, que como autoridad electoral, "no se debe permitir ir más allá de lo que la norma permite", y añadió que éste mismo jueves y viernes, 19 y 20 de junio se entregarían las 109 constancias de mayoría a los juzgadores electos en la pasada elección judicial del 1 de junio.

Las constancias de mayoría son de 5 magistraturas de disciplina judicial, 8 magistraturas penales, 24 magistraturas civiles, 29 juezas y jueces penales y 72 jueces civiles, mixtos, menores, familiares, entre otros.

El titular del IEM dijo en entrevista, previa a la sesión ordinaria de este jueves 19 de junio, que ya fueron presentadas los recursos de inconformidad, otras llegarán después de entregar las constancias de mayoría, y unas más ya están en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, otras más fueron desechadas por el Consejo General del órgano electoral, porque tiene facultades para ello.

Para las constancias de magistraturas civiles y penales regionales, serán los consejos distritales del IEM, los que harán las entregas, dijo el entrevistado.

Precisó que hasta que los tribunales, resuelvan el último asunto presentado, es que se procederá a emitir la validez de la citada elección.