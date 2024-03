Este jueves en Casa Michoacán se lleva a cabo mesa de gobernabilidad

Ario de Rosales, Michoacán, a 7 de marzo del 2024.- La mesa de gobernabilidad y seguimiento del proceso electoral 2023-2024, actividad que se lleva a cabo a partir de las 18 horas de este jueves, tendrá dos etapas, señaló Elías Ibarra Torres, secretario de Gobierno de Michoacán.

Detalló que en un primer momento se llevará a cabo lo relacionado con la gobernabilidad y posteriormente se abordarán puntos de seguridad que podrán exponer los asistentes, entre ellos los líderes de los 11 partidos políticos.

El ex perredista, insistió que las mesa de seguridad sí está operando, a pesar de los señalamientos realizados desde el Instituto Nacional Electoral en Michoacán de que no han sido convocados como representantes de órganos electorales y dicho espacio de trabajo no cumple con los requerimientos.

Ibarra Torres agregó que está pendiente de que se apruebe el protocolo de seguridad local, documento que fue entregado como un primer borrador el mes pasado a los representantes de partidos políticos.

El secretario de Gobierno destacó que estarán pendientes de las solicitudes que se les hagan de seguridad a candidatos a puestos de elección.

El segundo al mando de la administración estatal acudió a la sesión solemne del Congreso local con motivo de la conmemoración del CCIX Aniversario del Primer Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, Ario 1815.