Espectacular desfile en honor a Morelos, corona el programa patrio en Morelia

Espectacular desfile en honor a Morelos, corona el programa patrio en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 13:43:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 30 de septiembre de 2025.- De manera espectacular y en un ambiente de alegría familiar, el Gobierno del Presidente Alfonso Martínez Alcázar concluyó los festejos por el Natalicio de José María Morelos y Pavón, con el tradicional desfile en honor al Siervo de la Nación.

Desde la plaza Villalongín hasta el monumento a Lázaro Cárdenas, miles de personas abarrotaron la avenida Madero, para disfrutar de los coloridos contingentes educativos, militares, sindicales, y ecuestres, entre otros.

Al frente de la columna, el Alcalde, Alfonso Martínez, acompañado del gabinete, dirigió el recorrido, saludando a su paso a las familias que respondían con entusiasmo, lanzando porras y tomando fotografías al presidente de Morelia.

En este marco, familias completas tomaron el corazón de la capital para convivir en paz mientras avanzaba el desfile, que se desarrolló durante cerca de dos horas.

El desfile en honor del más ilustre moreliano, José María Morelos y Pavón, corona el vasto programa de actividades artísticas y culturales que organizó la administración de Alfonso Martínez durante todo el mes de septiembre, con el propósito de honrar nuestros símbolos patrios y tradiciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan a hombre sin vida en una choza de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Aparece “Lord Volumen”: Hombre se viraliza tras agredir a banda de rock en Irapuato, Guanajuato
Ultiman a tiros a una mujer en la colonia Primero de Mayo de Zamora, Michoacán 
Detienen a hombre armado en estación del Metro de CDMX; sería trabajador de dependencia militar
Más información de la categoria
De lavar dinero para el crimen a celebrar el cumpleaños de Morelos: Este ha sido el recorrido de La Dinastía de Tuzantla
EEUU despliega submarinos nucleares cerca de Rusia por “amenaza reciente”, anuncia Trump
Morelia, antes Valladolid, celebra 260 años del natalicio de José María Morelos y Pavón
Organización NiUnoMás denuncia impunidad: Poder Judicial de Michoacán libera a responsables del asesinato del periodista Armando Linares
Comentarios