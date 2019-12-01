Escolta de Rocío Nahle agrede a mujer que reclamaba falta de medicamentos para niños con cáncer

Escolta de Rocío Nahle agrede a mujer que reclamaba falta de medicamentos para niños con cáncer
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 22:25:17
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Xalapa, Veracruz, 8 de octubre de 2026.- Una integrante del equipo de seguridad de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, fue señalada por empujar a Cora de Jesús Rodríguez, quien reclama la falta de medicamentos para niñas y niños con cáncer.

El incidente ocurrió durante una visita de Nahle al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. En un video, difundido en redes sociales, se escucha a Rodríguez pedir que no la empujen y decir que la estaban lastimando, mientras intentaba acercarse a la gobernadora para hablar sobre la falta de medicinas e insumos médicos.

Ante el reclamo, Nahle respondió que la atendería afuera del hospital. Después, le dijo que no era madre de familia, a lo que Rodríguez contestó que tiene dos hijos.

Familiares de menores con cáncer han denunciado la falta de medicamentos para sus tratamientos. Durante su visita, la gobernadora aseguró que la farmacia de Oncología tenía un 95% de medicamentos disponibles.

Sin embargo, algunas madres afirmaron que todavía faltan medicinas y señalaron que los estantes fueron llenados antes de la llegada de la funcionaria.

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