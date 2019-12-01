Escándalo en Morena: Adán Augusto envuelto en contradicciones por La Barredora

Villahermosa, Tabasco, a 18 de septiembre del 2025. - El jefe de Morena en el Senado comenta que durante su gobierno en Tabasco nunca escuchó hablar del grupo delictivo La Barredora; sin embargo, el grupo criminal La Barredora salió a la luz pública el 4 de diciembre de 2020 cuando el entonces gobernador comenzaba su segundo año al cargo.

Aunque en esos primeros momentos ninguna autoridad explicó o habló sobre el surgimiento de la organización criminal, la Fiscalía General del Estado informó entonces que el crimen había sido cometido por un grupo que se disputaba el robo de combustible en la región de Chontalpa, en los límites con Veracruz.

Adán Augusto López encabezaba una vez a la semana reuniones donde participaban los directores de Seguridad Pública de los municipios, en las que se trataban hechos como el homicidio del líder huachicolero ocurrido en Huimanguillo y el mensaje adjudicado a La Barredora, cayendo en una contradicción.

Otro hecho documentado que tuvo gran resonancia en la vida pública de Tabasco: un día después del asesinato de Andrés Rodríguez, en las rejas de oficinas que pertenecían a la Fiscalía General del estado en el municipio de Cárdenas, frente a las instalaciones de la FGR, fue colgada una manta amenazando a varias personas, presuntamente integrantes de la banda de El Kalimba. El mensaje también lo firmaba La Barredora.

Esto es un gran revés para Morena, que donde antes veían un bastión para una posible presidencia, ahora parece ser más un lastre que dirige a la 4T a un obscuro desenlace.