Es un hecho que en México la salud se ha ido privatizando en este sexenio: Julieta Gallardo

Morelia, Michoacán, a 24 de enero de 2024.- Es un hecho que en México la salud se ha ido privatizando en este sexenio, en donde la mutación en los servicios de salud a partir de ocurrencia y caprichos, ha hecho que la población tenga que atenderse de manera privada, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada por el Distrito de Puruándiro apuntó que cada vez es más frecuente ver farmacias como las Similares o las de Ahorro, abarrotadas de personas que buscan ser atendidas.

“Vemos mayores cantidades de recursos para los adultos mayores, pero es sólo una ilusión, porque en la realidad no cuentan con los servicios médicos que necesitan y deben pagar por ellos para atenderse”-

Julieta Gallardo informó que el Sector Salud en México está desdibujado por lo que resulta una burla aquello de que en nuestro país habrá un mejor sistema de salud que en Dinamarca, cuando el gobierno ha sido y es incapaz de abastecer debidamente de medicamentos.

“Las vacunas no las puede adquirir la gente, el Covid sigue presente al igual que otras muchas enfermedades sin que existan políticas públicas efectivas para hacerles frente, no hay medicamentos pata tratamientos como cáncer, en suma, vemos a un sistema de salud colapsado”.

La legisladora dijo que la ruta de la ocurrencia que ha derivado en dos mutaciones del Sistema de Salud en el actual sexenio, es prueba de la improvisación y el desdén que ha privado en el sector, y que ha puesto a millones de mexicanos en una condición de vulnerabilidad al tener que optar por servicios privados.

Denunció el desabasto de medicamentos tanto en Michoacán como el país, y que a la población les es imposible comprar los medicamentos para sus tratamientos.

"En Michoacán la Secretaría de Salud no atiende las demandas, además de que ahora la responsabilidad mayor recae en el IMSS-Bienestar, por lo que se debe aclarar y transparentar los recursos que tiene la SSM y su plan de trabajo".

Una de las demandas constantes de la población, es que se apoye con atención médica, "la gente no tiene para surtir recetas porque las instituciones públicas les niegan los medicamentos, no les brindan atención oportuna porque no hay citas a corto plazo, tienen que pasar meses, y se complican los estados de salud de los pacientes, se les está dejando morir por falta de atención".