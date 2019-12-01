“Es el show de Alito”: Sheinbaum sobre las alianzas entre PRI, PAN y MC

“Es el show de Alito”: Sheinbaum sobre las alianzas entre PRI, PAN y MC
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 18:27:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum ironizó sobre la posible alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, a la que bautizó como “MCPAN”, y cuestionó la credibilidad de ese bloque al vincularlo con lo que llamo “el cártel inmobiliario”.

Durante su intervención, la mandataria recordó que en 2018 Ricardo Anaya fue postulado en coalición por el PAN, y surgió que la nueva negociación política es solo una reedición de aquella fórmula. “Va a ser MCPAN y el PRI… ¿No les parece raro este show de Alito?, expresó ante simpatizantes.

Sheinbaum también lanzó críticas directas contra Jorge Romero, dirigente panista, a quien calificó como “jefe del cártel inmobiliario”. Señaló que resulta contradictorio que se busque una alianza con quienes han sido acusados de irregularidades en desarrollos urbanos en la capital.

Asimismo, cuestionó el regreso de Ricardo Anaya tras seis años fuera del país y advirtió que, aunque las coaliciones son parte de la política, lo fundamental es garantizar representación federal y transparencia en la vida pública.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a Rubén “S”; militar acusado de feminicidio en Tamaulipas
Procesan a René ‘N’ por presunto abuso sexual contra una menor
Policías baleados en retenes de Uruapan, Michoacán, son los
Persecución en Celaya deja una persona fallecida y dos lesionados, entre ellos un guardia nacional
Más información de la categoria
Policías baleados en retenes de Uruapan, Michoacán, son los
El factor que amenaza con una crisis económica aún peor que la de 2008
Caso Koldo salpica a México: acusan de corrupción y sobornos en el Tren Maya
Militares y comando armado protagonizan persecución en Tierra Caliente: Con ponchallantas y vehículos bloquearon la carretera Apatzingán - Tepalcatepec, Michoacán
Comentarios