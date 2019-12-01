“Es el show de Alito”: Sheinbaum sobre las alianzas entre PRI, PAN y MC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 18:27:14

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum ironizó sobre la posible alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, a la que bautizó como “MCPAN”, y cuestionó la credibilidad de ese bloque al vincularlo con lo que llamo “el cártel inmobiliario”.

Durante su intervención, la mandataria recordó que en 2018 Ricardo Anaya fue postulado en coalición por el PAN, y surgió que la nueva negociación política es solo una reedición de aquella fórmula. “Va a ser MCPAN y el PRI… ¿No les parece raro este show de Alito?, expresó ante simpatizantes.

Sheinbaum también lanzó críticas directas contra Jorge Romero, dirigente panista, a quien calificó como “jefe del cártel inmobiliario”. Señaló que resulta contradictorio que se busque una alianza con quienes han sido acusados de irregularidades en desarrollos urbanos en la capital.

Asimismo, cuestionó el regreso de Ricardo Anaya tras seis años fuera del país y advirtió que, aunque las coaliciones son parte de la política, lo fundamental es garantizar representación federal y transparencia en la vida pública.