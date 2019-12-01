Ernesto Núñez reconoce liderazgo de Carlos Torres Piña para fortalecer la unidad y el trabajo por Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 18:37:04

Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2026.- El diputado federal y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, reconoció el liderazgo político de Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, al destacar su experiencia, capacidad de convocatoria y disposición para construir acuerdos entre las distintas expresiones políticas.

Núñez Aguilar señaló que Torres Piña ha demostrado, a lo largo de su trayectoria, capacidad para generar coincidencias, mantener el diálogo y sumar esfuerzos en torno a proyectos comunes, cualidades que consideró fundamentales para fortalecer la unidad de las fuerzas políticas que comparten una agenda de transformación para Michoacán.

El legislador federal destacó que uno de los principales atributos de Torres Piña es su cercanía con la ciudadanía y su conocimiento de las necesidades de los municipios, así como su experiencia en distintas responsabilidades públicas.

Asimismo, subrayó que el momento político que vive Michoacán requiere de liderazgos capaces de escuchar, construir consensos y privilegiar el bienestar de las y los michoacanos por encima de las diferencias partidistas o aspiraciones personales.

En ese sentido, el dirigente estatal del Partido Verde reiteró las coincidencias políticas y generacionales que mantiene con Carlos Torres Piña, así como la disposición de continuar trabajando de manera coordinada en una agenda que responda a las principales necesidades de la entidad.

Núñez Aguilar enfatizó que la unidad debe traducirse en trabajo territorial, propuestas y resultados concretos para la población, por lo que consideró importante mantener abiertos los espacios de diálogo y colaboración entre las distintas fuerzas políticas.

Finalmente, reiteró que el Partido Verde continuará fortaleciendo su estructura y su presencia en los municipios, con una visión de responsabilidad, cercanía ciudadana y construcción de acuerdos que contribuyan al desarrollo de Michoacán.