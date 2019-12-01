Entregarán por aire víveres y medicamentos en la Sierra Gorda de Querétaro 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 11:52:41

Querétaro, Querétaro, 12 de octubre del 2025.- A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro informó que activó un puente aéreo para llevar víveres y medicamentos a las comunidades que permanecen incomunicadas por las lluvias en la Sierra Gorda.

“Los víveres y medicamentos que no puedan ser distribuidos por tierra serán entregados por vía aérea, garantizando que la ayuda llegue a todas las familias afectadas”.

Está mañana se inició el operativo para ir a la comunidades de Santa María de Cocos en el municipio de Arroyo Seco, una de las zonas afectadas.

Donde participaron coordinadamente los secretarías de Desarrollo Social, de Gobierno, Oficialía Mayor y la diecisieteava Zona Militar.