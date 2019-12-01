Entregarán por aire víveres y medicamentos en la Sierra Gorda de Querétaro 

Entregarán por aire víveres y medicamentos en la Sierra Gorda de Querétaro 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 11:52:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 12 de octubre del 2025.- A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro informó que activó un puente aéreo para llevar víveres y medicamentos a las comunidades que permanecen incomunicadas por las lluvias en la Sierra Gorda.

“Los víveres y medicamentos que no puedan ser distribuidos por tierra serán entregados por vía aérea, garantizando que la ayuda llegue a todas las familias afectadas”.

Está mañana se inició el operativo para ir a la comunidades de Santa María de Cocos en el municipio de Arroyo Seco, una de las zonas afectadas.

Donde participaron coordinadamente los secretarías de Desarrollo Social, de Gobierno, Oficialía Mayor y la diecisieteava Zona Militar.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En detención, cumplimentan orden de aprehensión en contra de “El Calabazo”, por homicidio ocurrido en Morelia, Michoacán
Identifican a dos de los cuatro ultimados en la Leandro Valle de Morelia, Michoacán
La violencia deja un vacío en el mundo de la moda y la cultura de Guanajuato tras el homicidio del diseñador de alta costura Edgar Molina
Bloqueo en la carretera Morelia – Uruapan, Michoacán: comuneros paralizan el tránsito en protesta por demandas sociales
Más información de la categoria
En detención, cumplimentan orden de aprehensión en contra de “El Calabazo”, por homicidio ocurrido en Morelia, Michoacán
Identifican a dos de los cuatro ultimados en la Leandro Valle de Morelia, Michoacán
La violencia deja un vacío en el mundo de la moda y la cultura de Guanajuato tras el homicidio del diseñador de alta costura Edgar Molina
Volcadura de vehículo en Morelia, Michoacán, deja tres heridos
Comentarios