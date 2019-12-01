Entregará el PAN despensas a serranos afectados por las lluvias

Querétaro, Querétaro, 10 de octubre del 2025.- El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Martín Arango García informó que desde la dirigencia la militancia se ha sumado para apoyar a los habitantes de la Sierra Gorda que se han visto afectado por las lluvias de los últimos días, por lo que este fin de semana levarán mil despensas.

Afirmó que estas despensas se realizaron con ingresos propios de militantes, ya que los estatutos y normas de los recursos para partidos políticos, no permite que se realicen gastos para estas acciones sociales.

Por su parte el diputado de la LXI Legislatura, Mauricio Cardenas Palacios puntualizó que se hará la entrega de más de mil despensas para las personas que se vieron afectadas por las lluvias torrenciales.

“En conjunto con el Comité y los diputados de Acción Nacional, derivado de las lluvias torrenciales que hemos vivido en la Sierra Gorda decidimos que tenemos que ponernos a trabajar y ayudar a la gente en que más lo necesita, por eso vamos a hacer la entrega de más de mil despensas en la zona serrana, para las personas que se han visto afectadas en estos días tan complicados”, dijo.

Destacó que los diputados de Acción Nacional que se sumaron, utilizaron recursos de sus prerrogativas, ya que es necesario ayudar a la población que lo necesita en este momento.

“Nosotros si vamos agarrar las palas, vamos agarrar la carretilla, si vamos a usar nuestras prerrogativas para utilizarlo en lo que se debe, que es en beneficio de la gente”.