Entrega SEDESOQ rehabilitación de la cancha El Gallinero

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 19 de agosto de 2025.- Como parte del programa de Fortalecimiento Integral del Entorno Social, el secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava, entregó la rehabilitación de la cancha de fútbol 5 “El Gallinero”, ubicada en la colonia Loma Bonita del municipio de Querétaro, obra que contó con una inversión de 773 mil pesos en beneficio de siete mil ciudadanos.

El titular de la dependencia destacó que este tipo de acciones contribuyen a la integración comunitaria y a la prevención social, al ofrecer espacios seguros para el desarrollo físico y emocional de niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores.

“Lo que no se vale es tratar de desahogar el estrés a través del alcohol o de las adiciones, se vale sacar las presiones sudando la camiseta, haciendo zumba, practicando artes marciales, voleibol, box, haciendo todas las actividades deportivas que se puedan por eso apoyamos todas las disciplinas”, expresó.

La obra consistió en el suministro e instalación de pasto sintético, colocación de malla perimetral, red bremiada y aplicación de pintura en muretes, con el objetivo de mejorar este espacio comunitario y brindar a la ciudadanía instalaciones adecuadas para la práctica deportiva y la convivencia familiar.

Durante la entrega de obra, el secretario Luis Nava también entregó material deportivo para reforzar las actividades de ligas, clubes y academias deportivas de la zona, a fin de fortalecer la participación ciudadana y fomentar estilos de vida saludables en beneficio de las familias queretanas.