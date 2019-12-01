Entrega SEDESOQ rehabilitación de la cancha El Gallinero

Entrega SEDESOQ rehabilitación de la cancha El Gallinero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 19:45:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 19 de agosto de 2025.- Como parte del programa de Fortalecimiento Integral del Entorno Social, el secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava, entregó la rehabilitación de la cancha de fútbol 5 “El Gallinero”, ubicada en la colonia Loma Bonita del municipio de Querétaro, obra que contó  con una inversión de 773 mil pesos en beneficio de siete mil ciudadanos.

El titular de la dependencia destacó que este tipo de acciones contribuyen a la integración comunitaria y a la prevención social, al ofrecer espacios seguros para el desarrollo físico y emocional de niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores.

“Lo que no se vale es tratar de desahogar el estrés a través del alcohol o de las adiciones, se vale sacar las presiones sudando la camiseta, haciendo zumba, practicando artes marciales, voleibol, box, haciendo todas las actividades deportivas que se puedan por eso apoyamos todas las disciplinas”, expresó.

La obra consistió en el suministro e instalación de pasto sintético, colocación de malla perimetral, red bremiada y aplicación de pintura en muretes, con el objetivo de mejorar este espacio comunitario y brindar a la ciudadanía instalaciones adecuadas para la práctica deportiva y la convivencia familiar.

Durante la entrega de obra, el secretario Luis Nava también entregó material deportivo para reforzar las actividades de ligas, clubes y academias deportivas de la zona, a fin de fortalecer la participación ciudadana y fomentar estilos de vida saludables en beneficio de las familias queretanas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a Bruno “N”, sujeto acusado de haberle quitado la vida a su madre en el Estado de México
Dos extranjeros murieron por las intensas lluvias registradas en Jalisco; suman 10 personas muertas y una más desaparecida 
Tráiler impacta a tres vehículos en el anillo vial Fray Junípero Serra de Querétaro, Querétaro
Reportan cuatro abatidos en enfrentamiento con el Ejército en Tangancícuaro, Michoacán 
Más información de la categoria
Reportan cuatro abatidos en enfrentamiento con el Ejército en Tangancícuaro, Michoacán 
Muere militar tras explosión de mina en zona serrana de Tepalcatepec, Michoacán, hogar de capo con recompensa de 10 millones de dólares 
Paciente al borde de la muerte por negligencia: denuncian graves fallas en la Clínica 83 del IMSS Camelinas en Morelia, Michoacán
EEUU despliega buques destructores con misiles guiados cerca de Venezuela, informa AP
Comentarios