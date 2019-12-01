Entrega SEDEA suplemento alimenticio a apicultores queretanos

Querétaro, Querétaro, 18 de septiembre del 2025.- El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, entregó más de 14 toneladas de suplemento alimenticio como apoyo a 55 productores de la región, que se dedican a la crianza de abejas, para impulsar e incentivarla producción de miel y derivados en el estado de Querétaro.

Anaya Aguilar señaló que esta actividad se considera una de las labores más nobles en la actividad agropecuaria ya que aporta grandes beneficios a la humanidad tanto en la producción de miel como alimento, pero también con aportaciones colaterales en la salud y polinización.

Por ello dijo, es prioritario cuidar de las abejas y ayudarlas en épocas de lluvia o frío con alimento, así como adecuar las fumigaciones y siembra de flores para que sobrevivan.