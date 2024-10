Entrega SEDEA apoyos para productores en Amealco, Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 22 de octubre de 2024.- El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, encabezó, en el municipio de Amealco de Bonfil, la entrega de apoyos en beneficio de 600 productores, en el marco del programa Impulso al Dinamismo en el Sector Agroalimentario.

Dicho programa contempló una inversión bipartita, Gobierno del Estado y municipal con valor de más de 44 millones de pesos para la adquisición de tractores, implementos agrícolas y forrajeros, drones agrícolas, remolques, cisternas, sementales, fertilizante, material vegetativo y frutal, semilla para cultivos básicos, hortalizas, sistemas de riego, equipamiento de pozos y rehabilitación de bordos, entre otros.

“Ver la cantidad de implementos, de maquinaria, de tecnología, de herramientas, lo que se les va a hacer entrega, de verdad que es algo muy satisfactorio para un servidor. Y es muy satisfactorio porque Amealco es el municipio de mayor extensión territorial para lo que es el tema agrícola de todo el estado”, señaló.

Comentó que Amealco cuenta con el mayor número de Unidades de Producción activas, con seis mil 783 registradas e, igualmente, es el municipio con mayor superficie agrícola de temporal en la entidad, que equivale al 23% de la superficie total de temporal en Querétaro.

También resaltó que Amealco es el municipio con mayor población rural en el estado con el 11% de sus habitantes, lo que lo hace un importante polo de producción y desarrollo agrícola.

Anaya Aguilar les compartió a los productores que, en circunstancias adversas, el Gobierno del Estado ha estado presente con los productores y se implementaron estrategias de apoyo, ya fuera con maíz, agua o forraje, y planteó que hoy las cosas se han asustado para dar respuesta a las necesidades del sector.

“Hoy las condiciones me parece que son un poco diferentes. Primero, la gran mayoría de los bordos que tenemos en nuestro municipio están llenos. Por ahí probablemente algunos no, pero me parece que la gran mayoría están llenos. Las presas, estaba viendo también la estadística, y las presas de aquí, de Amealco, prácticamente todas están a su máxima capacidad. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues significa que ahora lo que nosotros estamos viendo y lo que ve el productor, lo que ve el agricultor, es que puede haber una señal de esperanza para el siguiente ciclo”, apuntó.

En su mensaje, el productor Samuel Obregón reconoció el apoyo incondicional del Gobierno del Estado y su compromiso con los trabajadores del campo de este municipio.

“De favor, hágale extensivo, señor secretario, a nuestro gobernador, que estamos muy agradecidos por este apoyo que hemos recibido el día de hoy, que ha hecho la diferencia para que sigamos haciendo lo que sabemos hacer. Hágale saber también que agradecemos y valoramos su apoyo al campo queretano, ya que no en todos los estados se apoya a este noble sector como él lo está haciendo”, indicó