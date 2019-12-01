Entrega SEDEA 117 mil apoyos al campo en esta administración

Querétaro, Querétaro, 29 de septiembre del 2025.- Con una inversión de mil 482 millones de pesos para brindar 117 mil apoyos a los trabajadores del campo queretano, en lo que va de la administración, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario ha combatido la problemática que padece el campo y productores, principalmente por las inclemencias del tiempo, así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Rosendo Anaya Aguilar, durante la presentación de la glosa del cuarto Informe de Gobierno ante los diputados del Congreso de Querétaro.

Anaya Aguilar precisó que existe en el estado medio millón de personas que se dedican a la actividad agropecuaria, de este universo es mayor el porcentaje de trabajadores del campo que se dedican a la agricultura.

“De las personas que están vinculadas a las actividades del sector primario, identificamos que hay una gran cantidad, en su gran mayoría, que se dedican a la parte de la agricultura. El 68 por ciento de las personas que viven en el sector rural se dedican a la parte agrícola y el 32 por ciento va directamente a las actividades del sector pecuario, encontrando también que dentro de ellos muchos pueden ser agricultores y obviamente también ganaderos”, señaló.

El titular de la SEDEA precisó que existe una alerta máxima en todo el país, dado que hay una situación de una plaga que se ha venido presentando, principalmente es en el sur del país, que es el gusano barrenador del ganado, el cual, es una larva de moscas que se alimenta del tejido de todo ser vivo de sangre caliente.

También comentó que, con los incendios se vieron afectadas tres mil 513 hectáreas por los siniestros y que gracias a las brigadas que se encargan de combatir el fuego, además se han reforestado 562 hectáreas con 450 mil arbolitos para recuperar el subsuelo y mantos acuíferos

Reiteró, Anaya Aguilar que, a lo largo de estos cuatro años de administración, se ha hecho una inversión de mil 482 millones de pesos y se han entregado 117 mil apoyos, detectando que poco más del 56 por ciento de los mismos se ha destinado a adultos mayores y aproximadamente el 33 por ciento fue para mujeres

El funcionario estatal mencionó que los trabajadores del campo tienen un espíritu incansable y que no se rinden ante los malos temporales, y que hay que estar con ellos en las buenas y en las malas

“Buscamos la manera, desde el Gobierno del Estado, de ayudarles, tanto en las buenas como en las malas. Insisto, en las buenas están los programas para que se apoyen en el tema de la productividad y en las malas, cuando la situación no es tan favorable, que obviamente puedan tener apoyos que vayan en beneficio de ellos y que les puedan ayudar, que pueda ser un respaldo, que pueda ser un aliciente y que evidentemente con eso puedan tener un sustento para sus familias”, finalizó.