Entrega Josué Guerrero rehabilitación de calles en colonia Villas Campestre de Corregidora, Querétaro

Corregidora, Querétaro, 12 de octubre del 2025.- El presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala entregó la obra de rehabilitación de cinco calles en la colonia Villas Campestre, la cual beneficia de manera directa a mil 170 habitantes de la zona, gracias a una inversión cercana a cinco millones de pesos.

Reconoció el trabajo que realiza la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Corregidora para optimizar los recursos y ejecutar proyectos con obras adicionales y de calidad, siempre en beneficio de la ciudadanía.

“Nuestro gobernador sigue siendo muy sensible; recuerda que inició su carrera política aquí, en Corregidora, por lo que le tiene mucho cariño a nuestro municipio, es por eso que seguiré gestionando más recursos con él, para que continuemos con calles adecuadas, a la altura de lo que se merece y requiere nuestro municipio para seguir siendo el mejor lugar para vivir en Querétaro”, dijo.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Obras Públicas, Viridiana Nava Rodríguez detalló que los trabajos realizados fueron en las calles Villas Corregidora, Villas Prado, Villas Bajío, Villas Batán y Villas Los Nogales, donde se llevó a cabo la pavimentación con concreto asfáltico, la construcción de banquetas, la instalación de topes vehiculares de asfalto, así como 19 renivelacionesde pozos de visita con brocales y tapas nuevas, y siete renivelaciones con brocales y tapas de recuperación.

“Desde el inicio de la administración, nuestro alcalde Chepe Guerrero nos dio la instrucción de realizar el levantamiento correspondiente para ejecutar estos trabajos, lo que permitió aplicar el recurso en esta colonia”.