Entrega Grupo Parlamentario del PVEM Primer Informe de actividades legislativas

Morelia, Michoacán a 22 de septiembre del 2025.- La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, diputada Giulianna Bugarini Torres, recibió el Primer Informe de actividades legislativas del Grupo Parlamentario del PVEM, integrado por las y los diputados, Sandra Arreola Ruiz, Xóchitl Ruiz González, Juan Antonio Magaña de la Mora, David Martínez Gowman, Alfredo Anaya Orozco y Abraham Espinoza Villa.

La diputada Giulianna Bugarini, destacó la responsabilidad y el compromiso de la fracción parlamentaria del PVEM con la transparencia y la rendición de cuentas, “quiero felicitar a mis compañeros diputados del Partido Verde, siempre han sido una bancada muy organizada, muy responsable y muy trabajadora”.

En el marco de la entrega de este informe, la diputada Sandra Arreola Ruiz, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Verde, detalló que, durante este primer año de actividades legislativas, las y los legisladores de su bancada han presentado 153 iniciativas, de las cuales 16 ya han sido aprobadas por el Pleno del Congreso del Estado.

“En este primer año, las iniciativas que hemos presentado las y los diputados del Partido Verde en Michoacán, han sido principalmente en temas de medio ambiente, derechos humanos, salud, economía y seguridad, temas en los que estamos mayormente interesados, sin dejar de mencionar el apoyo e impulso que hemos dado a las reformas constitucionales que han llegado a este Poder Legislativo”, agregó.

En su intervención, el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, señaló que este primer año legislativo ha sido de intensa labor, pues rememoró su paso por la presidencia de la Mesa Directiva y destacó que siempre condujo los trabajos legislativos bajo el principio del dialogo y del respeto a fin de garantizar el orden, el buen desarrollo de las sesiones, la libertad de los debates, la imparcialidad y la contribución al trabajo legislativo.

Por su parte, la diputada Xóchitl Ruiz, informó que en este primer año legislativo presentó siete iniciativas de Ley y ocho puntos de acuerdo, entre las iniciativas destacó la que propone un marco jurídico ágil para incentivar la donación voluntaria de órganos, además de una reforma al código penal para tipificar el transfeminicidio, toda vez que México es el segundo país con más casos en el mundo.

En su turno, el diputado Alfredo Anaya Orozco, mencionó que “el trabajo legislativo no se hace en solitario, sino que se construye en equipo, con diálogos y acuerdos, siempre pensando en el bien de las y los michoacanos. En este primer año legislativo mi compromiso fue claro, ser un diputado cercano a la gente, que escucha y responde, por ello he recorrido cada municipio y cada comunidad de mi distrito”, aseveró.

El diputado Abraham Espinoza Villa, señaló que, este primer informe legislativo no es un acto de trámite, sino un testimonio vivo de que la política sirve cuando se hace con pasión, compromiso y con cercanía a la gente, pues dijo que desde el primer día que asumió como diputado, cada iniciativa, cada gestión y cada decisión, estuvo guiada por una sola brujula, el bienestar de la gente de su distrito y de Michoacán.

En su oportunidad, el diputado David Martínez Gowman, indicó que en este primer año legislativo presentó 25 iniciativas construidas con la convicción de que es su deber escuchar, atender y convertir en acciones concretas las necesidades de las y los michoacanos.

Con la entrega y presentación de este informe, la 76 legislatura del Congreso del Estado, refrenda su compromiso con la legalidad, reitera su alto sentido de responsabilidad y su aportación a la transparencia y la rendición de cuentas, aspectos fundamentales en una legislatura plural y demócrata.