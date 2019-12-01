Entrega Gladyz Butanda 79 escrituras para vivienda en Huiramba

Entrega Gladyz Butanda 79 escrituras para vivienda en Huiramba
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 08:34:08
Huiramba, Michoacán, 10 de octubre de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, entregó 79 escrituras de lotes que se convertirán en viviendas, en Huiramba, desde donde se comprometió a seguir impulsando políticas públicas encaminadas a garantizar el bienestar del pueblo michoacano. 

En el marco del 75 aniversario de Huiramba, Gladyz Butanda remarcó la sinergia y coordinación que existe entre la dependencia a su cargo y el gobierno municipal, cuyos resultados permitieron, a través del Programa Estatal de Atención a Asentimientos Humanos, brindar certeza y seguridad en el patrimonio de 273 huirambenses. 

“Hoy, desde Huiramba, ratificamos nuestro compromiso con sus habitantes y, en específico, con las y los vecinos del fraccionamiento El Nogal, quienes desde 2018 han demandado la regularización de lotes para afianzar así el patrimonio de cientos de familias”, contextualizó. 

Desde entonces, dijo, la demanda de escrituración había sido una constante, demanda a la que hoy se dio respuesta, de la mano del presidente José Humberto García Domínguez, con quien se hizo equipo para regularizar 79 predios que se entregaron desde hace siete años, por el Instituto de Vivienda en el Estado de Michoacán.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano remarcó que, mediante la Dirección de Gestión de Suelo, a cargo de Nisandro Alvarado Guerrero, se seguirá trabajando en la regulación de asentamientos humanos, siempre en apego a la legalidad y sin barreras de carácter burocrático.

Noventa Grados
