Entrega Eric Gudiño cuarto informe de gobierno de Mauricio Kuri

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 24 de septiembre de 2025.- El secretario de gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, tomó como positivo el ejercicio de la entrega del cuarto Informe del gobernador, Mauricio Kuri González ante la LXI Legislatura y aseguró que tanto las críticas, como las posturas a favor permiten avanzar.

Expresó que a pesar de que hubo críticas en el formato tanto de las glosas, como del informe, su labor como titular de la Secretaría de Gobierno fue la de escuchar con respeto y seriedad todos los posicionamientos de las diferentes bancadas políticas.

“Es importante respetar todos y cada uno de los posicionamientos de todas las bancadas, yo los vengo a escuchar con respeto y al final de cuentas son posicionamientos, muchos de ellos pueden ser personales, otros de la bancada, pero los tomo con la seriedad y el respeto que se merecen”, dijo.

Mencionó que se mantendrá en constante diálogo y comunicación con los diputados de todas las fuerzas políticas, recalcó que los canales de comunicación siguen abiertos para favorecer el diálogo a pesar de las palabras del coordinador de la bancada de Morena que acusó el ejercicio como simulación de rendición de cuentas.

“Debemos trabajar en equipo para que a Querétaro le vaya bien, la crítica es bienvenida también, me parece que cuando se hace con respeto, nos permite también a nosotros avanzar, hay posturas en contra y a favor, pero me parece que todos coincidimos en que queremos que a Querétaro le vaya bien”.