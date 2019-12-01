Querétaro, Querétaro, a 30 de septiembre de 2025.- Landa de Matamoros, Arroyo Seco, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles son los municipios beneficiados con la entrega de vehículos para fortalecer la estrategia conjunta para proteger a las familias y mantener la tranquilidad en todo el estado, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Durante la gira de trabajo que realizó el edil en la Sierra Gorda, Macías Olvera reiteró su disposición de trabajar en unidad con otros municipios y con el Gobierno estatal en materia de seguridad.

“Hoy ya estamos construyendo un legado, que los presidentes municipales de escritorio ya se acabaron. Yo estoy convencido que con esta generación de alcaldes que estamos en funciones, los presidentes municipales de escritorio se acabaron. Y hoy quien quiera ser presidente municipal debe saber que tiene que estar en la calle, en las comunidades, en los barrios, ahí donde están los problemas, ahí donde están los retos, porque es la única manera de garantizar que nuestros equipos hacen bien la chamba y la gente está mejorando en su calidad de vida”.

Enfatizó que el propósito de equipar a los municipios es para fortalecer su operatividad diaria, apoyar el bienestar de las familias y reforzar las tareas de seguridad, lo que representa una acción que refuerza el trabajo en conjunto y consolidar una estrategia integral para proteger a la ciudadanía y mantener la tranquilidad en el estado.

Destacó que la seguridad de las familias no reconoce fronteras y que los municipios de Querétaro trabajan como un solo equipo. Además, reconoció el trabajo de las y los presidentes municipales de la Sierra Gorda, a quienes consideró autoridades cercanas y “callejeras”, porque están en contacto directo con la gente y atienden de primera mano sus necesidades.

Reiteró que el futuro de Querétaro se construye en cada localidad y en cada familia, y que la unión de esfuerzos entre autoridades locales es clave para avanzar al mejor Querétaro de la historia. También reconoció el liderazgo del gobernador Mauricio Kuri para impulsar la coordinación entre municipios, lo que permite dotar de más y mejores herramientas a las corporaciones y áreas operativas de toda la entidad.

“En Landa de Matamoros se entregaron cuatro camionetas de doble cabina, además de dos motocicletas; en Arroyo Seco, tres camionetas y dos motocicletas; en Jalpan de Serra, una grúa elevadora, cinco camionetas, tres motocicletas y una vagoneta; y en Pinal de Amoles, un vehículo tipo sedán, tres camionetas y cuatro motocicletas”.

Las y los presidentes municipales Yunuén Araceli Benítez Maldonado, de Landa de Matamoros; Fernando Sánchez Gil, de Arroyo Seco; Rubén Hernández Robles, de Jalpan de Serra; y María Guadalupe Ramírez Plaza, de Pinal de Amoles, agradecieron el apoyo que permitirá fortalecer la operatividad de sus administraciones y atender con mayor eficacia las necesidades de las familias serranas. Coincidieron en que este esfuerzo conjunto refleja unidad y compromiso para mantener la paz y la tranquilidad en Querétaro.

Con esta entrega, dijo, la capital y los municipios de la Sierra Gorda consolidan una misma visión de trabajo orientada al bienestar de las familias queretanas. La coordinación entre autoridades fortalece la capacidad de respuesta en todo el territorio y confirma que Querétaro avanza unido en mantener un estado seguro y con calidad de vida para las y los queretanos.