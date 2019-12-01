Entrega Bedolla a comunidades certificados de áreas voluntarias para conservar el lago de Pátzcuaro

Entrega Bedolla a comunidades certificados de áreas voluntarias para conservar el lago de Pátzcuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 15:32:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quiroga, Michoacán, 20 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó certificados de Áreas Voluntarias para la Conservación del corredor biocultural de la zona norte del lago de Pátzcuaro a las comunidades de Santa Fe de la Laguna, San Andrés Tziróndaro, Oponguio, Napízaro y San Jerónimo Purenchécuaro, que protegerán 8 mil 189 hectáreas de bosque. 

Destacó la iniciativa que tuvieron las propias comunidades para sumarse a los trabajos de rescate de uno de los lagos más importantes del país, por su relevancia ambiental. “Esta respuesta nos da un gran orgullo, porque prácticamente se están despojando de poder aprovechar estas tierras para otro destino”, manifestó el mandatario.

Ramírez Bedolla detalló que Santa Fe de la Laguna incorpora 3 mil 263 hectáreas, San Jerónimo Purenchécuaro 2 mil 781, San Andrés Tziróndaro mil 470, Napízaro 500 y Oponguio 175 hectáreas, aportación que, dijo, será de gran trascendencia al ser incorporadas como áreas de conservación ambiental de tipo voluntario.

Habló de las acciones que su administración puso en marcha para revertir las afectaciones causadas por el hombre, el descuido y la crisis ambiental, como la implementación del Programa de Empleo Temporal para beneficio de mil habitantes de la región, con la rehabilitación de manantiales y canales que nutren el lago mediante trabajos manuales.

Afirmó que es interés de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo proteger el lago de Pátzcuaro y adelantó que este mismo año podría haber recursos federales para continuar con los trabajos de rescate. 

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, refirió que en la superficie protegida se efectuarán trabajos de reforestación, conservación de suelos a través de la construcción de presas de gavión y trabajos de prevención de incendios e informó que las comunidades podrán acceder a recursos federales y apoyos estatales.

Acompañaron al gobernador la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González; el alcalde de Pátzcuaro, Julio Arreola; el diputado local Antonio Mendoza; entre otras autoridades federales, estatales, municipales, comunales y habitantes de la región.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Recuperan casi 2 toneladas de autopartes robadas, autos y placas en el Edomex
Inician cursos de capacitación en penales de Michoacán 
SSP Michoacán alerta sobre suplantación de identidad en línea
Muere hombre tras ser arrollado en la autopista Siglo XXI a la altura de Pátzcuaro
Más información de la categoria
Formaliza SSP Michoacán nombramiento de Israel Vega Rodríguez como nuevo Subsecretario de Investigación Especializada
Silvano Aureoles reta a la justicia; no se presenta a audiencia por delitos de peculado y asociación delictuosa
Caen 13 presuntos responsables del asesinato de manos derechas de Clara Brugada en CDMX
Liberan a aficionados de Tigres tras riña en partido vs América; seguirán su proceso en sus casas
Comentarios