Entrega Alexis Velázquez su primer informe de gobierno

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 19:18:48

Huandacareo, Michoacán, a 14 de agosto del 2025.- El Presidente municipal de Huandacareo, Pedro Alexis Velázquez, emitió su primer informe de gobierno, en el cual, destacó que determinó reducir su salario a la mitad para destinar mayores recursos al municipio.

Desde la Plaza Cívica del municipio, el alcalde informó que durante este primer año se invirtieron más de siete millones de pesos en apoyos directos en materia de Bienestar para la ciudadanía, por ejemplo, tinacos, calentadores, apoyos a través del sistema DIF municipal, señaló.

Además, con el programa "Bienestar en tu Vivienda", se le apoyó a la ciudadanía para lograr mejoras en sus casas, con apoyos para la construcción, pisos de cemento, etc.

La revolución de las consciencias será a través de la educación, dijo el alcalde, por ello, se han invertido dos millones de pesos en diversos programas educativos; con el programa "Ver bien para aprender mejor" se entregaron 200 lentes gratuitos a estudiantes. Con el programa "Jalo a estudiar" 520 estudiantes estrenaron calzado.

Se instalaron módulos de educación para adultos, pero además, el próximo año se tendrá un transporte escolar para jóvenes que estudian en Morelia o en Guanajuato, pues "ningún joven debe escoger entre pagar su comida o pagar su transporte".

Alexis Velázquez destacó que se han atendido con consultas médicas a cerca de mil 500 personas en las cercanías de su domicilio con médicos del Bienestar; además, se invirtieron dos millones 200 mil pesos en una ambulancia médica de cuidados intensivos, por lo que con apoyo del Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, este es el único municipio de la región con este beneficio.

Además, recalcó que la corporación de Protección Civil municipal pasó de cinco a 12 trabajadores, además de otorgarles un incremento salarial del 12 por ciento. Se realizaron 801 atenciones de emergencias gratuitas, así como 80 traslados médicos. También se entregaron 45 sillas de ruedas y otros aparatos funcionales.