Encuestas confirman: Fabiola Alanís se consolida como la mujer con mayor respaldo en Morena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 17:04:45

Morelia, Michoacán, 23 de septiembre de 2025.– La diputada local Fabiola Alanís se consolidó como la mujer de Morena con más aceptación para contender por la gubernatura de Michoacán en 2027, al mantenerse por tres meses consecutivos en primer lugar entre los perfiles femeninos de su partido.

Según la más reciente medición de Algoritmo, la legisladora obtuvo un 25% de las preferencias, mientras que el senador Raúl Morón alcanzó el 30%, aunque con una tendencia a la baja, a diferencia de Alanís que ha mantenido estabilidad en los últimos meses.

Por su parte, LaEncuesta.Mx la posiciona con un 25.6% de respaldo, ratificando que se trata de la mujer morenista mejor evaluada por la ciudadanía.

Este posicionamiento coincide con el impulso político que significó la presentación de su Primer Informe de Labores Legislativas, evento que contó con la presencia y el respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, además de alcaldes, legisladores y liderazgos de Morena.

Analistas han señalado que, desde el segundo trimestre del año, la diputada michoacana logró colocarse como uno de los perfiles más competitivos dentro de Morena y que su avance refleja un proceso de consolidación rumbo al próximo proceso electoral.

“Fabiola Alanís no solo encabeza las preferencias entre las mujeres: es también la figura que mejor representa el ADN de Morena, por su congruencia, cercanía con la gente y respaldo a la Cuarta Transformación”, destacaron actores políticos locales